محامي خليجي شهير .. يفجر مفاجأة مدوية عن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح..شاهد ماذا قال

كشف المحامي الكويتي والبرلماني السابق ناصر الدويلة عن مفاجأة كانت تربط الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح وتنظيم داعش.

وكتب الدويلة على حسابه في تويتر : " من المحتمل أن تنشط داعش في الكويت للضغط على الموقف الكويتي و قد أثبتت داعش أنها أداة طيعة للأنظمة المخابراتية في المنطقة.

وأضاف : " و كما يعلم الجميع أن علي عبدالله صالح كان يستخدم داعش في اليمن و غيره يستخدمها أيضا في العراق و الشام و غيرها فانتبهوا و خذوا حذركم والحافظ الله سبحانه".

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وأوضح الدويلة في سلسلة تدويناته أن الموقف في الخليج فكاهي فقد انكشفت عورة ترامب و حاملة طائراته وأساطيله وأساطيل العمة إلزابيث ما حمت الملاحة في الخليج و طلع ترامب خراط حكي أو كما يقول البدو " جراب فساء " و روحت العجم بطائرات القوة العظمى و سفن بريطانيا العظمى و لا تزال السعودية العظمى تتعرض لقصف فروخ إيران.

كما ثمّن الدويلة الدور الكويتي حول الأحداث الجارية قائلا : " كانت المصلحة الوطنية العليا هي الموجة لسياستنا وكانت رزانة سياستنا الخارجية، واتزان مواقفنا مع دول الجوار محور تأمين مصالح الكويت التي تتمتع باحترام دولي ومكانة إنسانية عالية ونأت بنفسها عن الانزلاق في مغامرات الآخرين و جميع الأطراف تعتبرها صديق نظيف و وسيط خير لذلك فهي في وضع آمن".

يذكر أن خلية الإعلام الحربي التابعة للدفاع العراقية كانت قد أعلنت قبل شهور أن ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" قد اعتقلت عددا كبيرا من عناصر داعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة".

وأضاف البيان أنه "من بين المعتقلين عراقيون يقدر عددهم بأكثر من 500 معتقل جرى تسليم 280 منهم لحد الآن إلى وزارة الداخلية".

وأوضح البيان، حينها أنه "تفاديا لإطلاق سراحهم من قبل قوات قسد جرى التحرك بسرعة لمنع إطلاق سراح العراقيين والعمل على تسلمهم من قبل الجهات الأمنية العراقية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".