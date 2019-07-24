دعا القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الحوثي الى" حوار يمني سعودي بما يحقق السلام العادل للجميع" , على حد قوله.
وابدى المشاط استعداد جماعته لوقف الهجمات الصاروخية والجوية مقابل نفس الخطوات من قبل السعودية.
وزعم المشاط خلال لقائه بمجموعة الأزمات الدولية , عدم رغبة جماعته الاستمرار في الحرب , مؤكدا استعدادهم الكامل لوقف الهجمات الصاروخية والجوية والتصعيد البري مقابل نفس الخطوات من قبل السعودية ومن ثم الولوج في عملية سياسية في ظل أجواء هادئة, على حد تعبيره.
ولمح المشاط في حديثه الدور الامريكي وقال ان بعض الاطراف متضررة من وقف الحرب ، خصوصاً تلك التي تستثمر في مجال تجارة الأسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن : الحوثي يستسلم ويرفع الراية البيضاء قبل قليل ويعلن عن حوار يمني سعودي.. شاهد مايحدث في العاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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