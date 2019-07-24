ليس العسل ولا البترول..سائل منتشر بكثرة في اليمن سعره أغلى من الذهب والبترول والمصانع العالمية تتهافت عليه لأنه يعالج هذا المرض الذي لاشفاء منه شاهد..( صورة)

شكل الحلزون مصدر إزعاج للمزارعين اليمنيين ( نوع من الديدان لكنه لزج ويكون داخل قوقعة ) طيلة أعوام، لكن هذا الحيوان الرخوي صار مصدرا مهما للدخل، مؤخرا، بعدما تحول إلى تجارة نفيسة تدر "ذهبا".

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وبحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن مصانع مستحضرات التجميل العالمية صارت تطلب إفرازات الحلزون بشكل متزايد.

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وأوضح المصدر أن هذه الإفرازات أو ما يعرف بـ"حليب الحلزون" مفيدة جدا في العناية بالجسم، فهي تساعد على تأخير علامات الشيخوخة، كما تمنح البشرة نضارة لافتة.

ويجري استخراج إفراز الحلزون وهو عبارة عن مخاط، ويزيد سعر هذه المادة على الذهب، وتشير التقديرات إلى أن تجارتها العالمية صارت تضاهي 314 مليون دولار في العالم.

وحين يدخل هذا المخاط في صناعة "ماسك" الوجه، فإن سعر المنتج يصل في بعض الأحيان إلى 300 دولار.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن الحلزون يتواجد في اليمن خصوصا في الأرياف والقرى حيث ينمو على بالقرب من الاشجار الحراجية .