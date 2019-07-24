التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء 23 يوليو/تموز، برئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك. وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“. وحضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان والسفير السعودي في اليمن محمد آل جابر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ”محمد بن سلمان“ يلتقي ”معين عبدالملك“ بحضور رئيس الإستخبارات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.