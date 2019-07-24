ورد الآن.. الرئيس هادي يطيح بوزيرالدفاع المقدشي ويوجه انتقادات شديدة للجنرال الاحمر

ذكرت مصادر رئاسية ان الرئيس هادي ينوي الاطاحة بوزير الدفاع المقدشي من منصبه بعد ان اثبت فشله الذريع في كافة الجبهات مع عدم الاهتمام بالمقاتلين خاصة الجرحى والشهداء.

واوضحت المصادر ان هادي كان غاضبا من نائبه الجنرال الاحمر كونه لا يتابع ما يجري على كافة جبهات القتال.

شاهد أيضاً:

Advertisements

وكانت وكالة الانباء اليمنية الرسمية التابعة للحكومة الشرعية قد اشارت ان هادي التقى في الرياض أمس، نائبه الفريق علي محسن الأحمر ووزير الدفاع الفريق محمد المقدشي وقائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني اللواء صغير بن عزيز، وأكد «أهمية تفعيل مكانة ودور المؤسسة العسكرية وتعزيز مفهوم الضبط والربط العسكري لمختلف الوحدات وفي كل المواقع والجبهات للاطلاع بمهامها وواجباتها الميدانية بصورة فاعلة».

وشدد هادي، وفق «سبأ»، على أهمية الاهتمام بالمقاتلين في الجيش والإيفاء بمتطلباتهم والتزاماتهم والتوجيه بانتظام صرف مستحقاتهم الشهرية وتفعيل وتصحيح جوانب القصور أينما وجدت، كما أشار إلى جملة المهام والتحديات التي تواجه البلد المترتبة على انقلاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وتداعياتها وآثارها على المنطقة، مشيداً بجهود ودعم دول التحالف العربي لليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وكان ناشطون يمنيون موالون للحكومة الشرعية سلطوا الضوء على القصور الحكومي، وطالبوا في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي بتقليص الإنفاق الحكومي وتقليص عدد الوزارات والاكتفاء بحكومة مصغرة من الكفاءات القادرة على إنعاش العمل الحكومي، خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة الميليشيات وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات.