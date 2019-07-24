زعمت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، شن هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، جنوب السعودية.
شاهد أيضاً:
ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، عن ناطق قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، قوله أن “الطيران المسير نفذ عملية واسعة ، بعدد من طائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية”.
وأوضح أن “الطائرات استهدفت رادارات أهدافا عسكرية مهمة ومواقع عسكرية بالقرب من القاعدة”، مشيراً إلى أن العمليات أصابت أهدافها بدقة.
ولم يصدر عن التحالف العربي أو السلطات السعودية، أي تعليق على مزاعم الحوثيين، حتى اللحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: هجوم جديد على قاعدة جوية سعودية قبل قليل .. واطلاق عملية حوثية واسعة .. وهذا ما حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.