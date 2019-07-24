عاجل: هجوم جديد على قاعدة جوية سعودية قبل قليل .. واطلاق عملية حوثية واسعة .. وهذا ما حدث

زعمت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، شن هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، جنوب السعودية.

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ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، عن ناطق قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، قوله أن “الطيران المسير نفذ عملية واسعة ، بعدد من طائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية”.

وأوضح أن “الطائرات استهدفت رادارات أهدافا عسكرية مهمة ومواقع عسكرية بالقرب من القاعدة”، مشيراً إلى أن العمليات أصابت أهدافها بدقة.

ولم يصدر عن التحالف العربي أو السلطات السعودية، أي تعليق على مزاعم الحوثيين، حتى اللحظة.