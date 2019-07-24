موعد أعلان نتائج السادس الإعدادي 2019 العراق من خلال موقع ناجح وموقع earthlink

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق، على أن نتائج السادس الإعدادي 2019 العراق لكافة الفروع سواء العلمي آو الأدبي أو التطبيقي أصبحت جاهزة حتى يتم الإعلان عنها، وخلال تلك الفترة يتم مراجعة درجات ونتائج الطلاب، في كافة المواد المختلفة، وجاري رفعها من الكنترول الخاص بوزارة التعليم إلى الموقع الإلكتروني المتخصص في رفع نتائج الصف الثالث الإعدادي في العراق، والذي سيكون متاح خلال أيام قليلة.

نتائج السادس الإعدادي 2019 العراق

أوضحت وزارة التعليم على أن نتائج الصف الثالث الإعدادي لكافة الطلاب والطالبات سوف تكون متوفرة من صباح يوم الجمعة الموافق 2/8 في تمام الساعة 2 ظهرا، وسيتمكن الطالب من الحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس والاسم، حيث أن موقع ناجح من المواقع التي ترفع عليها النتائج ويقوم الطلب بتحميلها بعد وضع اسمه ورقم جلوسه.

نتيجة السادس الإعدادي 2019

وأشارت وزارة التعليم على أنها سوف تطرح موقع إلكتروني تنشر من خلاله النتيجة، بجانب موقع ناجح، وموقع ايثرلينك، وغيرهم من المواقع الإخبارية الأخرى، ومن خلال ذلك المقال سوف نطرح لكافة الطلاب موقع مباشر يتم عن طريقة استعلام نتيجة الثالث الإعدادي، حيث أن المواقع تتمثل في الأتي:

موقع ناجح السادس الإعدادي 2019

قام وزير التربية قصي السهيل من خلال زيارته الأخيرة لمراكز الفحص لنتائج السادس الإعدادي، بأنه يوجد نتائج مبشرة بالخير في تصحيح دفاتر مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية لكافة طلاب الصف السادس الإعدادي، ويجب على الطالب الحصول على 43 درجة للنجاح في المادة الواحدة فيما فوق.