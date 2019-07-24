ماغي بوغصن تخضع لعملية دقيقة في الرأس

خضعت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن لعملية جراحية دقيقة في رأسها استغرقت 5 ساعات لاستئصال ورم حميد وهي الآن تقبع في العمليات المشددة بإحدى المستشفيات اللبنانية.

إلا أن تكللت العملية بالنجاح حسب الفريق الطبي المختّص، الاّ أن ماغي نقلت الى العناية المركًّزة ومنعت عنها الزيارات.

وسارع محبّو الممثلة ماغي بوغصن الى الصلاة و الدعاء الى الله من اجلها بعد ان تفاجأوا بتغريدة زميلها الممثل طارق سويد الصادمة والذي طلب فيها باضاءة شمعة والصلاة على نية ماغي وقال:“بدي اطلب منكن طلب و من قلبي، اليوم كل واحد ع طريقتو يصلي ل ماغي بو غصن، و يبعتلا طاقة ايجابية و حب و يضويلا شمعة..”.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، أضاف طارق مخاطبا ماغي بالقول: “ماغي انت قوية و رح ترجعي اقوى و أجمل و نحن كلنا حدك ومنحبك”.