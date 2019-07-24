الكويتية خلود ترد على هجوم المتابعين وتطالب بالاعتذار

طالبت الكويتية احد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الدكتور خلود، لكل شخص أساء واتهمها بالتسبب بموت كويتية بعد تناولها حبوب التخسيس، بتقديم اعتذار، و ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من حاول التشهير بها.

وصرّحت الكويتية الدكتورة خلود، خلال فيديو نشرته على حسابها الشخصي، بأنها مرت بفترة نفسية صعبة للغاية؛ بسبب اتهامها وتعرضت لهجوم عنيف ووصل الى حد الدعاء على أطفالها بالموت.

وأضافت خلود عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات" أن حبوب التخسيس التي تناولتها وتعلن عنها هي الحبوب نفسها الموجودة في أكبر صيدليات الكويت؛ لأنها مرخصة من وزارة الصحة، موضحة أن اليوم ظهرت نتيجة فحص هذا المنتج، معلقة: "الحمد لله المنتج طلع آمن وسليم، ولا يحتوي على أي مواد ضارة أو كيميائية".

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ووجهت الكويتية رسالة إلى كل من أساء إليها واتهمها بقتل الفتاة الكويتية وشوه سمعتها، قائلة: "تملكون الشجاعة أنكم تعتذرون عن اللي سوته فيني وبأهلي ورجلي وعيالي؟.. ما أعتقد تملكون، لانراي شيء يسيء ليه تسونوا أي شيء في صالحي لاتسونوا".

وقالت الدكتورة خلود: رغم أن أهل الفتاة الكويتية المتوفية قاموا بتبرئتها من هذه التهمة، إلا أن حملات الهجوم عليها وتشويه سمعتها والتشكيك في شهادتها لم تتوقف، وفقاً لموقع فوشيا.

وسبق ونفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود أي صلة لحبوب التخسيس التي روجت لها بوفاة إحدى الفتيات، مؤكدة أنها لم تُستدعَ على خلفية الوفاة لأي جهة تحقيق، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من حاول التشهير بها.