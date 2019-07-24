اول ظهور للممثلة دنيا بعد غياب بسبب المرض

نشرت الممثلة المصرية دنيا عبدالعزيز، على إحدى حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها لأول مرة بعد غياب فترة طويلة بسبب وعكة صحية ألمت بها ودخلت للمستشفى لتلقي العلاج.

وظهرت صورة دنيا عبدالعزيز خلال مشاركتها لحفل زفاف الممثلة وملكة جمال مصر السابقة ​هبة السيسي​، وكانت مرتدية ثوب أسود وتربون باللون نفسه على رأسها

وكانت قد اعلنت دنيا عبد العزيز مؤخرا عن خروجها من المستشفى بعد تعرضها لوعكة ‏صحية، وفقاً لموقع فوشيا

وطمأنت عبد العزيز محبيها على حالتها الصحية، وصرحت بأنها أصبحت مستقرة، واعتذرت عن عدم قدرتها ‏على الرد على من هاتفها ليطمئنوا عليها خلال الفترة الماضية بسبب حالة الإعياء التي مرت بها، من دون أن تكشف عن تفاصيل ‏مرضها.‏



