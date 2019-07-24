الفنان جورج وسوف يكشف عن جائزة فاز بها

أعلن الفنان السوري جورج وسوف، فوزه بجائزة الدولة التقديرية لعام 2019 في مجال الفنون خلال حفل نظمه وزارة الثقافة السورية، وكانت جائزة في مجال النقد والدراسات والترجمة للباحثة الدكتورة لبانة مشوح وفي مجال الأدب للدكتور الشاعر صابر فلحوط.

ويمنح كل فائز من الفائزين الثلاثة مبلغاً وقدره مليون ليرة سورية وميدالية ذهبية مع براءتها وسيتم الاحتفال بالفائزين وتسليمهم الجوائز في موعد يحدد لاحقاً، وفقاً لموقع فوشيا

الجدير ذكره ان الفنان جورج وسوف سيصوّر أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بتوقيع الفنان والمخرج ​​جاد شويري​​، وذلك بعد ان حقق معه نجاحا كبيرا في كليب أغنية "​ملكة جمال الروح​".