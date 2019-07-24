السعودية: رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

توفر مديرية الأمن العام للمواطنين السعوديين خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية التي سجلتها إدارة المرور لمالك السيارة أو أحد أفراد عائلته أو الذي يكفلهم عبر نظام ابشر أو البوابة الوطنية السعودية.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة ابشر

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وتأتي خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية الكترونياً لتوفير الوقت والجهد للمواطنين ضمن خطة التنمية السعودية 2030 في مختلف القطاعات.

ويتم الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر ابشر بإدخال بيانات الهوية الوطنية أو الإقامة ثم طلب عرض المخالفات التي تم تسجيلها أثناء القيادة، بحسب "كلمة دوت أورج".

وتتيح البوابة الوطنية السعودية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر عدة مسارات منها مقر الجهة، تطبيقات الهاتف، البوابة الإلكترونية، مراكز الخدمة المنتشرة لمالك السيارة نفسه أو أحد افراد عائلته أو من يكفله.