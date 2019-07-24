حقيقة انفصال شيري عادل و الداعية الإسلامي معز مسعود

نشرت الفنانة المصرية شيري عادل رداً على أخبار انفصالها التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود عبر مقطع فيديو على موقع انستغرام بصحبة زوجها.

شائعة انفصال شيري عادل ومعز مسعود لم تكن الأولى من نوعها منذ زواجهما المثير للجدل والذي تم الإعلان عنه في شهر يوليو من عام 2018، حيث انطلقت شائعة الانفصال الأولى قبل مرور شهر واحد على إعلان زواجهما وبالتحديد في شهر أغسطس من العام الماضي، ليخرج الزوجان ببيان رسمي نشراه عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قالا فيه: "فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا بيؤذينا لأبعد الحدود، لو إحنا عاوزين نقول لكم حاجة، احنا هانقولهالكم سوا وبكل وضوح. من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية".

ذلك البيان لم يمنع توالي شائعات الانفصال التي طالت علاقتهما في أكثر من مناسبة، لكن النفي الدائم من جانبهما كان هو سيد الموقف دائماً.

جدير بالذكر أنّ الداعية معز مسعود كان قد أعلن زواجه من شيري عادل في شهر يوليو من العام الماضي، من خلال بيان قال فيه إنه يستعد لتقديم جزء ثانٍ من مسلسل "السهام المارقة"، معلنًا عن زواجهما قبل فترة.

ووفقاً لمجلة سيدتي، إن آخر أعمال شيري عادل كان هو الجزء الثاني من مسلسل "السهام المارقة" الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني المنصرم، وهو من إنتاج زوجها معز مسعود، ويتناول مجموعة من القضايا الساخنة، والتي من أهمها مشكلة التطرف الفكري.