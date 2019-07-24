رشوان توفيق يروي تفاصيل رؤيته للأنبياء

أظهر مقطع فيديو لمقابلة تلفزيونية للفنان المصري رشوان توفيق على إحدى القنوات المصرية روى فيها تفاصيل مشاهدته للأنبياء في منامه.

وتحدث رشوان بمقطع الفيديو خلال الحلقة عن رؤيته المتكررة للأنبياء في المنام، وأرجع هذا إلى قرائته للقرآن الكريم بشكل مستمر بمعدل جزء منه في اليوم.. وأن ذلك يعمل على إعلاء النفس والروح ويحدث بما يسمى “الجلاء السمعي والبصري”.

وروى أن المرة الأولى التي رأى بها نبيًا كان سيدنا “إبراهيم الخليل” عليه السلام.

وأضاف أنه رأى سيدنا محمد -عليه الصلاة والسلام- مرتين؛ المرة الأولى على هيئة عالم أزهري.. والرؤية الثانية رآه على هيئة شاب سعودي.

ووفقاً لصحيفة " القدس العربي"، قال رشوان إنه رأى السيدة “مريم العذراء” من قبل في المنام وأعرب عن حبه الشديد لها.. كما رأى في رؤيته الأخيرة في العام الماضي “سيدنا عيسى”.