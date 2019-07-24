موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية 1440

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية عن موعد إجازة عيد الأضحى 2019 عبر حسابها الخاص على تويتر موضحة بأن عدد أيام الإجازة ستكون 15 يوماً.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى في السعودية من نهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس/ آب (الموافق 4 ذي الحجة)، وتنتهي يوم الأحد 18 أغسطس/ آب، (الموافق 17 ذي الحجة).

وتتوقع البحوث الفلكية السعودية اعلان وقفة عرفات يوم الأحد 11 أغسطس، فيما سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم الاثنين 12 أغسطس، وفقاً لـ"سبوتنيك".

Advertisements

ويحيي المسلمون حول العالم عيد الاضحى المبارك من خلال إحياء العديد من الشعائر الدينية كاقامة صلاة العيد وذبح الاضاحي والتكبير والتهليل وصلة الارحام، كما يحتفل المسلمون بتوزيع الحلوى والمعايدة بالنقود.

اقرأ/ي أيضاً: موعد عيد الأضحى 2019 في فلسطين وكل الدول العربية

وعيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين، يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.