قبل ما تحجز تذاكر الطيران – تعرف على المقاعد الأكثر راحة

وفقاً لشركة " seatguru"، المتخصصة بتخطيط وتقييم مقاعد الطائرات فإن المقاعد بجانب الممر هي الأفضل للمسافرين الذين يعانون من رهاب الطيران ويخشون من الأماكن المغلقة، مشيرة إلى أن هذه المقاعد تتيح للراكب النهوض والتحرك في المقصورة بسهولة أكبر، فضلاً عن أنها تسهل عملية تجنب النظر إلى النافذة.



وتسمح معظم شركات الطيران ومحركات الحجز الإلكترونية العالمية مثل https://www.travelstart.com.sa للمتعاملين في أيامنا هذه اختيار مقاعدهم أثناء شراء تذاكر الطيران، وبالنسبة للكثير من المسافرين فإن الحصول على مقعد مثالي تعد أولوية لرحلة طيران مريحة.



وبطبيعة الحال، تؤثر المطبات الجوية على كامل بدن الطائرة، وخصوصاً بالنسبة للإضرابات الشديدة، ولذلك فإن المقاعد القريبة من الجناحين تعتبر الأنسب للجلوس للمسافرين الذين يعانون رهاب السفر جواً، باعتبار أن هذه المقاعد هي الأقرب إلى مراكز الرفع والجاذبية في الطائرة بشكل يقلل من تأثيرات الجاذبية وتدفق الهواء.



كما أن تأثير المطبات الجوية في "الموقع الوسط" لوزن الطائرة أقل ويضمن للمسافرين إلى حد ما ركوباً سلساً، في حين المقاعد المتواجدة إلى الأمام من الجناح أكثر ثباتاً من نظيرتها من المقاعد في الجزء الخلفي من بدن الطائرة.

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