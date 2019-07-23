تردد قناة الشروق 2019 على القمر نايل سات

دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، الشباب إلى طرح رؤيتهم بخصوص المرحلة المقبلة. وفق قناة الشروق

وأكد حميداتي خلال مؤتمر صحفي بثته قناة الشروق، أن المجلس "ليس ضد المدنية ولا ضد الشباب، إذ قال: "نحن نعمل نيابة عنكم.. أنتم يا شباب من أحدثتم التغيير"، مطالبا بضرورة تكاتف وتحالف كل أطياف الشعب لتكون كتلة واحدة، للمضي قدما بالعملية السياسية والإسراع بها.

وأضاف حميدتي، بأن "المطلوب الآن هو السلام، وبدون السلام لن نستطيع فعل أي شيء، لذا يجب أن ننتبه إلى سياسة فرق تسد التي فرقت بين الناس والأحزاب. نحن لا نريد أي خلاف، نريد أن نكون كلنا كتلة واحدة"، مستكملا: "لا بد من أن نستفيد من الثورة التي حصلت ومن هذا التغيير، وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا".

وعلق حميدتي، على الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يشهدها السودان، مؤكدا أن سبب الغلاء "وجود انتهازيين" وأن المواطن عليه مسؤولية أيضا، ولا بد من أن "نتقاسم المسؤوليات بين المجلس والشعب".

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