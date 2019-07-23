حقيقة وفاة الشاعر خلف بن هذال في السعودية

تداول نشطاء ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، أنباء تتحدث عن وفاة الشاعر السعودي خلف بن هذال العتيبي، دون أي تأكيد أو نفي من جهات رسمية.

وتعود شائعة وفاة الشاعر السعودي خلف بن هذال العتيبي للمرة الخامسة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث يعد "شاعر الملوك"، أحد أكثر الشعراء السعوديين الذين ارتبطت بحياتهم شائعة الوفاة.

خلف بن هذال الحافي الروقي العتيبي، شاعر سعودي، ويعد من أشهر الشعراء على المستوى الخليجي و لُقّب بشاعر الوطن - وشاعر الخليج - وشاعر الملوك.

في عام 1380هـ، اتجه خلف للبحث عن عمل مناسب وهو ابن السابعة عشرة عاماً ، فعمل في المنطقة الشرقية براتب 3 ريالات يومياً، وفور إنتهاء عقد الشركة التي كان يعمل بها توجه إلى الكويت وعمل في بعض المهن.

في أثناء إقامته في الكويت قام خلف وبتشجيع من بعض أصدقاءه بغناء وتسجيل الكثير من قصائده بصوته وألحانه، وكان الفنان سلامة العبدالله يتولى عزف العود، وقد قام الكثير من الفنانين الخليجيين بإعادة غناء بعض أعماله.