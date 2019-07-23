شاهد: خطاب أبو عبيدة اليوم حول قضية الجنود الأسرى

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " مساء الثلاثاء، عن خطاب مهم ومرتقب الليلة، حول الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ، سيبث على قناة الاقصى الفضائية.

اقرأ/ي أيضًا: بالفيديو| طالع أبرز ما تحدث به أبو عبيدة في خطابه اليوم

وقالت الكتائب في تصريح مقتضب : "الليلة.. خطاب مهم للناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة حول أسرى العدو ومفقوديه في غزة".

في سياق متصل، أكد منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين يارون بلوم إن حركة حماس بغزة "أسيرة الماضي وتطمح للوصول إلى صفقة مشابهة لصفقة شاليط".

وأضاف "بلوم" في حديث للإذاعة العبرية، أن "حماس تعيش في وهم تكرار تلك الصفقة وأن الواقع الحالي لا يسمح بتكرارها في الوقت الذي كان الحديث يدور عن جنديّ حيّ، في حين أن الوضع اليوم مغاير؛ حيث تحتجز حماس جثث لجنديين، بالإضافة لإسرائيليين آخرين على قيد الحياة".

Advertisements

وأسرت كتائب القسام أربعة ضباط وجنود إسرائيليين منذ عام 2014 وترفض الإفصاح عن أية معلومة تتعلق بهم قبل إطلاق الاحتلال سراح محرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بالضفة الغربية المحتلة.

تردد الأقصى: نايل سات 10922 | 27500 | رأسي

البث المباشر اضغط هنــــــا