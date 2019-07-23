تراند اليوم : موقع كشكول نتيجة الثانوية الازهرية 2019

موقع كشكول نتيجة الثانوية الازهرية رابط موقع كشكول نتيجة الثانوية الازهرية 2019 ، حيث أعلن موقع الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2019 عبر موقعها الالكتروني، كما واشارت الي انها تعمل بهد كبير منذ الوهلة الأولى بعد إنتهاء الطلاب من تقديم الإختبارات.

كما ولفت مصدر مطلع ان نتائج الأزهر الشريف ستظهر في الساعات القليلة المقبلة وانها باتت جاهزة ولكن هناك بعض من الإجرائات الهامة التي تتبعها قبل الاعلان عن النتائج، ولكن الامور تسير على ما يرام.

ولفت المصدر الي ان نسبة التفوق والنجاح لهذا العام فاقت معد ونسبة النجاح العام الماضي وهذا مؤشر واضح على سير العملية التدريسية بشكل منظم في الأونة الأخيرة.

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اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، بنسبة نجاح 41.87% بالقسم الأدبي، 67.98% بالقسم العلمي، والنسبة العامة 49.98%.

وينشر "المشرق"، نتيجة الثانوية الأزهرية، برقم الجلوس كالآتي:​