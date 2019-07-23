تراند اليوم : متى تظهر نتائج شهادة البكالوريا 2019

من المقرر أن تعلن وزارة التربية الوطنية نتائج البكالوريا 2019 في الجزائر بتاريخ 18جويلية 2019 .

وأعلن وزير التربية الوطنية السيد عبد الحكيم بلعابد خلال استضافته اليوم عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى أنه بامكان المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا لسنة 2019 الاطلاع على نتائجهم ابتداء من 20 جويلية 2019.

وبامكان جميع المترشحين الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz أو من خلال الرابط التالي bac.eddirasa.com ، حيث يكفي فقط ادخال رقم التسجيل و الرقم السري الذي تم استعماله عن التسجيل أول مرة والموجود أسفل الاستدعاء، ثم الاجابة على السؤال العشوائي و أخيرا الضغط على زر استظهار النتيجة.