تراند اليوم : المنتخب الجزائري يفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 بفوزه على المنتخب الستغالي بهدف ثمين

القاهرة / الخليج 365

نتيجه مباراه الجزائر والسنغال الان تشهد تفوق المنتخب الجزائري بهدف مقابل لاشيئ لنظيره السنغالي.

وتم تحقيق الهدف الاول للمنتخب الجزائري في شباك السنغال بعد خمس دقائق من بداية المباراة النهائية .

دق 2: هدف ا بغداد بونجاح يصدم السنغاليين بهدف قياسي وفي أول هجمة يسدد كرة تصطدم بقدم المدافع المحوري ساليف ساني معوض كوليبالي المعاقب، وتلج في الشباك معلنة أول أهداف النهائي.

انتهاء الشوط الأول من المباراة الحاسمة والنهائية لبطولة أمم_أفريقيا 2019 بتقدم منتخب الجزائر بهدف نظيف أمام السنغال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: "الخضر" يتقدمون على "أسود التيرانغا" بهدف دون رد

دق 59: فرصة سنغالية جديدة هدفها التعديل لم تأت بالجديد.

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دق 66: السنغال تستمر في الضغط على المرمى الجزائري ومن تمريرة مميزة للامين غاساما كاد مباي نيانغ يهدي التعادل للسنغال لولا رعونته في التعامل مع المرمى الخالي.

دق 69: رايس مبولحي يبدع في التصدي في وجه تسديدة سنغالية قوية.

دخول الوقت بدل الضائع 5 دقائق

في مباريات دور المجموعات منتخب الجزائر تمكن من التأهل في المركز الأول من المجموعة برصيد تسعة نقاط، بعد أن حقق منتخب محاربي الصحراء العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة، وفي المقابل تأهل منتخب السنغال في نفس المجموعة برصيد نقطتين، بعد الفوز في مباراتين وانهزم ضد المنتخب الجزائري.

وفي مباريات دور ال16 منتخب الجزائر تأهل على حساب منتخب غينيا بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وفي المقابل منتخب السنغال تجاوز الدور الثاني على حساب منتخب الكاميرون بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

قبل موعد مباراة الجزائر اليوم ضد السنغال في النهائي الإفريقي 2019، في مباريات دور الربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2019، تمكن المنتخب الجزائري من التأهل، بعد التغلب على منتخب ساحل العاج بضربات الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي هدف مقابل هدف، وفي المقابل منتخب السنغال تأهل على حساب منتخب بنين بعد التغلب عليه بهدف دون رد.

هذا وقبل موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بين الجزائر والسنغال اليوم، في مباريات دور الأربعة منتخب الجزائر تمكن من التغلب على منتخب نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة حسماها المنتخب الجزائري بقيادة رياض محرز في الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل من المباراة.

وفي المقابل منتخب السنغال تجاوز مباريات نصف نهائي كأس إفريقيا 2019، على حساب المنتخب التونسي بعد الفوز عليه بهدف دون رد، وذلك من خلال الأشواط الإضافية من اللقاء، وكانت نتيجة الوقت الأصلي انتهت دون أهداف بين المنتخبين، ليضرب منتخب السنغال موعد ضد منتخب الجزائر في موعد مباراة نهائي كأس إفريقيا 2019.