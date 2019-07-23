تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة "الإنجاز" في فلسطين 2019,,,, مرفق رابط الفحص والاستعلام

غزة/ الخليج 365

أعلنت دائرة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إصدار بيان لتحديد ساعة وآلية إعلان نتائج الثانوية العامة " انجاز" المقررة غدا الخميس.

وكانت الوزارة أكدت أنه سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة " توجيهي " 2019 الخميس لجميع الفروع الدراسية وذلك وفق رقم الجلوس فقط.

ومن المرجح ألا تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا للاعلان عن أسماء العشرة الأوائل إنما تكتفي بإصدار بيان رسمي بهذا الخصوص.

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وصرحت النيابة العامة بغزة، أنها ستقوم بالتنسيق مع أقسام ودوائر الشرطة والمباحث العامة في محافظات قطاع غزة كافة باتخذا الاجراءات القانونية الحازمة بحق من يثبت استخدامه للسلاح في المناسبات وخاصة يوم إأعلان نتائج الثانوية العامة.

وتقدم للثانوية العامة في فلسطين 76130 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد الطلبة في كامل محافظات الضفة في الفروع كلها هو 44486 طالباً وطالبة، وفي غزة 31360، في حين بلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان خارج الوطن والشتات 284.

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