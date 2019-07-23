تراند اليوم : رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار الدفعة الجديدة

تبدأ فروع مكاتب البريد في قطاع غزة الأحد بصرف 100 دولار من قطر للأسر الفقيرة في القطاع، فيما أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عبر موقعها الالكتروني.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، أنه سيتم البدء بصرف منحة الـ 100 دولار القطرية، للأسر الفقيرة في القطاع، صباح غدٍ الأحد.

وأشارت الوزارة في تصريح لها على موقعها الإلكتروني، إلى أن عملية صرف الـ 100 دولار القطرية للأسر الفقيرة، ستستمر ثلاثة أيام، عبر فروع البريد بمحافظات القطاع.

بدورها، أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنها ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية لـ 60 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، يوم غد الأحد، بواقع 100دولار لكل أسرة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة الالكتروني.

وأشارت اللجنة إلى أنه ستتم عملية التوزيع عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.

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وكان خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، قد وصل أول أمس الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.

للفحص الرابط التالي..

http://query.mtit.gov.ps/qfund2/



