تراند اليوم : PDF نتائج توجيهي 2019 فلسطين بالاسم ورقم الجلوس

إليكم طلاب الثانوية العامة في فلسطين وفق النظام الجديد المعروف بإنجاز نقدم لكم عبر الخليج 365 نتائج توجيهي 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بعدما إنتهت عمليات رصد العلامات نتائج توجيهي 2019 فلسطين في الكونترولات الخاصة بالتصحيح، في جميع محافظات الوطن.

وستظهر نتاج الثانوية العامة في جميع المدن التالية عبر موقع الوزارة كالتالي:اريحا،الخليل، القدس،بيت لحم،جنوب الخليل،جنوب نابلس،جنين،خان يونس،رام الله،رفح، سلفيت،شرق خان يونس،شرق غزة،شمال الخليل،شمال غزة،ضواحي القدس،طوباس،طولكرم،غرب غزة،قباطية،قلقيلية،نابلس،يطا.

ويبحث 76 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة والضفة الغربية عن نتائج الثانوية العامة 2019 المعروفة ب" نتائج التوجيهي " وسط ترقب حذر من قبل جميع الفروع المتقدمة لامتحان الثانوية العامة والبالغ عددهم في محافظات الضفة في جميع الفروع 44486 طالباً/ة، وفي قطاع غزة 31360 طالباً/ة، في حين يبلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان خارج الوطن 284 طالباً/ة.

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علماً بأن وزارة التربية والتعليم في شطري الوطن عملت على تم تجهيز 468 قاعة في الضفة الغربية، و180 قاعة في قطاع غزة، و4 قاعات في كل من رومانيا وبلغاريا وقطر وتركيا، إذ عقد الامتحان في الوقت ذاته بالوطن والخارج.

واستعدادا لنشر نتائج التوجيهي "الثانوية العامة" الخميس أكدت الشرطة الفلسطينية أنها ستلاحق تجار الالعاب النارية والمفرقعات، مناشدةً المواطنين عدم استخدامها لما لها من خطورة على الموطنين وما ينتج عنه من ازعاج خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

بدورها، أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، عقب اجتماعها اليوم، برئاسة الوزير أ.د. مروان عورتاني؛ أن النتائج ستعلن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج امتحان الثانوية العامة (من هنا ) وأيضاً عَبر الرسائل القصيرة من شركتي جوال وأوريدو، وعبر صفحات مديريات التربية.