تراند اليوم : bac onec dz 2019 نتائج البكالوريا في الجزائر

bac onec dz 2019 نتائج البكالويا في الجزائر يتسائل كثير من طلاب الثانوي عن موعد قيام وزارة التربية الوطنية باعلان نتائج شهادة البكالوريا 2019، شهادة التعليم الثانوي المرتقبة، حيث يترقب الطلاب والطالبات في الثانوية معرفة موعد الاعلان عن نتيجة شهادة البكالوريا، وموعد اعلانها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية الوطنية، فقد انتهى طلاب الثانوية من تقديم الاختبارات الخاصة بهم وامتحانات البكالوريا 2019، وهم بانتظار وترقب كبير لمعرفة النتيجة الخاصة بهم في التعليم الثانوي، حيث ينتظر الكثير قيام وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت القيام باعلان موعد نتائج شهادة البكالوريا 2019 والتي من المتوقع ان يكون هذا الاعلان اليوم، لهذا قمنا عبر وطن نيوز، بمتابعة هذا الخبر لموافاتكم بجديد وزارة التربية والتعليم : اعلان نتائج شهادة البكالوريا 2019.

فقد قمنا بالتواصل مع وزارة التربية الوطنية لمعرفة اخبار موعد الاعلان عن نتائج شهادة البكالوريا 2019، وما صرحت به وزيرة التربية الوطنية بن غبريت، فالطلاب بحالة من الترقب والانتظار الكبير، الامر الذي زودونا بان عمليات التصحيح والمراجعة النهائية اقتربت من الانتهاء، وبعد ذلك سيتم تقييم الوقت المناسب للاعلان عن النتيجة الخاصة بالبكالوريا 2019، وان على الطلاب الصبر والاستمتاع بفرحة عيد الفطر السعيد، وانتظار الاعلان عن النتيجة بعد عيد الفطر المبارك ان شاء الله .

فيما قامت السيدة وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريت باعلان ان تاريخ نتائج شهادة البكالوريا 2019 سيكون في نهاية شهر جوان 2019 او مطلع شهر جويلية ان شاء الله، وذلك في حالة لم يطرأ تغيير في التواريخ بالاخص بعد ما حدث في امتحانات التعلي مالثانوي 2019.

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وسيتم اعلان النتيجة الخاصة بشهادة البكالوريا 2019 على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المخصص لشهادة البكالوريا كما جرت العادة والذي تمت به مختلف العمليات والتسجيلات وتاكيد المعلومات وسحب استدعاءات البكالوريا.

كما سيقوم موقع وزارة التربية الوطنية بالاعلان عن النتيجة على صفحاته فور الاعلان عن النتائج، وهناك العديد من المواقع الالكترونية الرسمية التي ستقوم بنشر النتائج الخاصة بطلاب البكالوريا فور اعلانها من قبل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت.