تراند اليوم : تنسيق كلية الالسن 2019

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية الألسن 2019 بالجامعات المصرية، وذلك لطلاب المرحلة الثانية الشعبتين العلمية والأدبية من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد .

جاءت كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ في الأعلى مجموعًا بنسبة 95.3% بمجموع 391 درجة للشعبة الأدبية، ونسبة 95.1% بمجموع 390 للشعبة العلمية، وكلية الألسن بجامعة قناة السويس بنسبة 94.2% بمجموع 386.5 للشعبة الأدبية، ونسبة 94% بمجموع 385.5 للشعبة العلمية.

تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

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بينما جاءت كلية الألسن بجامعة عين شمس بنسبة نجاح 93.7% أي بمجموع 384.5 درجة للشعبة الأدبية، ونسبة 93% بمجموع 381.5 للشعبة العلمية، وكلية الألسن بجامعة بني سويف بنسبة نجاح 93.5% بمجموع 383.5 درجة للشعبة الأدبية، ونسبة 92.9% بمجموع 381 درجة.

وحصلت كلية الألسن بجامعة المنيا على نسبة 93.2% بمجموع 382.5 للشعبة الأدبية، ونسبة 92% بمجموع 380 لطلاب الشعبة العلمية، بينما جاءت كلية الألسن بجامعة سوهاج بنسبة 93% بمجموع 381.5 درجة للشعبة الأدبية، ونسبة 92.4% بمجموع 379 درجة لطلاب الشعبة العلمية.

وجاءت كلية الألسن بجامعة جنوب الوادي بنسبة 92.9% بمجموع 381 درجة للشعبة الأدبية، وبنسبة 92.6.% بمجموع 380 درجة لطلاب الشعبة العلمية، فيما حصدت كلية الألسن بجامعة أسوان نسبة 92.6% بمجموع 380 درجة لطلاب الشعبة الأدبية، ونسبة 92.3% بمجموع 378.5 لطلاب الشعبة العلمية.