تراند اليوم : تنسيق التمريض العسكري للبنين والبنات 2019

نتابع وإياكم نشر تنسيق تخصصات الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية مع تنسيق التمريض العسكري للبنين والبنات والأوراق المطلوبة وموعد وشروط الإلتحاق.

تبدأ وزارة الدفاع المصرية في تحديد موعد التقديم الى مدارس الثانوية العسكرية التابعة الى قسم التمريض العسكري للبنات و للبنين لعام 2019-2020 وفتح الباب للراغبين والمتطوعين في الالتحاق بالثانوية من الطلبة الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة الحكومية 2019 وايضا الاعدادية الازهرية 2019 واللغات التي تتواجد في محافظة القاهرة والاسكندرية.

وقال مصدر في إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة انه يلزم الحصول على موافقة ولي الامر على انتماء الطالب للجيش المصري عند طلب الالتحاق بمدارس التمريض العسكري سواء للبنات او التمريض العسكري للبنين، الى جانب اجتياز المتقدم للاختبارات الطبية واللياقة البدنية والنفسية وكشف الهيئة.

تنسيق التمريض العسكري 2019 - 2020 الثانوية

تنسيق مدارس التمريض العسكري للبنين – للبنات

ويمكن لجميع طلبة جمهورية مصر المتقدمين الى تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 في المحافظات الاخرى من بنات او بنين سواء محافظة القاهرة، محافظة الجيزة او القليوبية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الغربية، الشرقية ، الدقهلية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس اسوان ، سوهاج ، اسيوط ، الاسماعيلية ، المنوفية ، مرسى مطروح ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، دمياط ، الفيوم، التقديم ايضا الى تنسيق التمريض العسكري 2019 لان نظام المدارس العسكرية داخلي ويقيم بها الطلاب لحين انتهاء العام الدراسي.

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وعلى الطلاب من حملة الشهادة الاعدادية الراغبين في التقديم الى تنسيق التمريض العسكري 2018 – 2019 سحب الاوراق من المجمع الطبي في كوبري القبة بالقاهرة و مدرسة التمريض اناث بالاسكندرية وذلك في موعد سحب الاوراق في اواسط يونيو ، وعادة يكون اخر موعد للتقديم هو يوليو 2019.

هذا وسيجري الاعلان عن نتيجة تنسيق التمريض العسكري 2019 اعتبارا من اواسط شهر يوليو وسنقوم بوضع رابط النتيجة بوقت صدورها.

ويتمتع المقبولين في مدارس التمريض الثانوية العسكرية من الذكور والاناث بكثير من الامتيازات منها الحصول على حق الاشتراك في نوادي وفنادق القوات المسلحة المصرية، ويمكنهم العلاج في مستشفيات القوات المسلحة هم واسرهم، وايضا يحصل طلبة الثانوية العسكرية على مرتب شهري ومكافأة بعد التصديق على قبولهم في المدة الثانية.

للمزيد من معلومات تنسيق مدارس التمريض العسكري الثانوية بحالة وضعها على موقع وزارة الدفاع الرسمي على الانترنت من هنا: http://www.mod.gov.eg