تراند اليوم : موقع الاستاذ نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم .. نتيجة الثانوية العامة بالاسم موقع الاستاذ

موقع الاستاذ نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم تحميل نتيجة الثانوية العامة بالاسم موقع الاستاذ ،هذا وقد تم اعتمادها نتيجة الثانوية العامة في مصر بنسبة نجاح وصلت إلى 78%، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الأوائل في الثانوية العامة للعام 2019 في قسمي العلمي والأدبي.

فيما تشير المصادر الإخبارية أن عدد الطالبات الأوائل في الأقسام الأدبية وصلت إلى 13 طالبة، وكانت الأولى على مرحلة الثانوية العامة من الشعبة العلمية علوم هي الطالبة “آلاء محمد محمود” وحاصلت على 409.5 درجة فعلية، ولم يحصل احد على الدرجات النهائية هذه في كافة المواد الدراسية الخاصة بهذه المرحلة.

الجدير ذكره أنه قد عبر الكثير من الطلاب عن قلقهم الشديد بسبب كثرة الشائعات والأكاذيب التي إنتشرت عبر شبكات ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث جاءت كلها لتأكد الارتفاع لنسبة الرسوب في هذه السنة، ولكن جاء السيد رضا حجازي الدباغ ليؤكد للطلاب والطالبات، أن ما يُقال في داخل تلك المواقع الإخبارية لا يعبر عن حقيقة الوضع نهائيًا، علماً بأنه سويتم إنعقاد المؤتمر الصحفي في تمام الثالثة ونصف بتوقيت مصر برئاسة الأستاذ وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور السيد طارق شوقي، وذلك لإعلان كل أوائل نتيجة الثانوية العامة لعام 2019، والكشف عن نسب النجاح كاملة.

Advertisements

هذا ونسترعي اهتمام الطلاب والطالبات الأفاضل أنه بإمكانهم التعرف على نتيجة الثانوية العامة في مصر من خلال ذكر رقم الجلوس والاسم الخاص بهم في تعليقات على هذا الموضوع ونحن بدورنا في موقع الجمهور سنتواصل مع المعلق لإخباره بشكل كامل عن النتيجة التي حصل عليها.

ونلفت إلى أن النتيجة غير متوفرة إلا على موقع اليوم السابع.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة .. اضغط هنا...