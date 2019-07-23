تراند اليوم : تنسيق الثانوية الازهرية 2018 علمى بنات

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اعتمد وكيل الأزهر الشيخ عباس صالح بالنيابة عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019.

وبلغت نسبة نجاح طلاب الثانوية الأزهرية 2019 نسبة 49.9% كنسبة عامة لجميع الأقسام.

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% وفي القسم العلمي 67.78%.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018 / 2019 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية أو الخط الساخن أو تطبيق بوابة الأزهر للهواتف المحمولة.

وفي هذا التقرير ننشر تنسيق الثانوية الأزهرية بنات أدبي للعاد الدراسي الماضي 2018، كمؤشر للطالبات لمعرفة الكلية التي يمكنهم الالتحاق بها، علما بأن نسبة النجاح في عام 2018 كانت 63.81% أما العام التالي فإن نسبة النجاح هي 49.96%.

وبالتالي فإنه من المتوقع أن ينخفض تنسيق الثانوية الأزهرية العام الحالي 2019 عن العام الماضي.

تنسيق الثانوية الأزهرية بنات أدبي

أوائل الثانوية الأزهرية 2019

جدير بالذكر أن مشيخة الأزهر أعلنت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية الأحد 14 يوليو بشكل رسمي في مؤتمر صحفي عقد في المشيخة.

وأجرى شيخ الأزهر اتصالات أمس لتهنئة الطلاب الأوائل في مختلف الشعب العلمية والأدبية والإسلامية.

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وجاء الطالب بمحافظة الدقهلية والذي يدرس بمعهد كفر الخوازم محمد السيد خليل محمد متولي في المركز الأول على طلاب شهادة الثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبي بمجموع درجات 626 درجة أي بنسبة مئوية 99.37%.

وحصلت الطالبة بمحافظة المنوفية، إسراء أحمد فتح الله محمد على المركز الثاني بمجموع 625 درجة بنسبة مئوية 99.21%.

وحصلت الطالبة رفيدة عبدالمنعم خليل من محافظة المنوفية على المركز الثالث بمجموع 617 درجة ونسبة نجاح 97.98%.

وجاء الطالب أحمد سلامة عبدالموجود عبدالمقصود من محافظة البحيرة في المركز الرابع بمجموع درجات 615 درجة بنسبة مئوية 97.62%.

وحصلت على المركز الرابع مكرر الطالبة أمنية أبو المجد كمال عبدالعزيز من محافظة الفيوم بـ615 درجة بنسبة مئوية 97.62%.

وتعتبر مرحلة الثانوية الأزهرية هي بوابة العبور إلى المرحلة الجامعية للدراسة في إحدى كليات جامعة الأزهر.

وعقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول وانتهاء امتحانات الدور الثاني وإعلان نتيجتهم، تعقد جامعة الأزهر مؤتمرا صحفيا للإعلان بشكل رسمي عن تنسيق القبول في كليات الجامعة.

ويوجد في جامعة الأزهر كليات في مختلف المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية وتعتبر جامعة الأزهر من أكبر الجامعات في العالم ولها فروع في دول خارج مصر.

ويدرس في الأزهر طلاب مصريون وآخرون من مخلف الجنسيات العربية والأفريقية والأجنبية لأن الأزهر من المؤسسات الرائدة في العالم.

ويولي الأزهر اهتماما كبيرا بطلابه منذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة والدراسات العليا، ويعلمهم العلوم الإنسانية والدينية والعلمية في مختلف المجالات والقطاعات النظرية والطبية.