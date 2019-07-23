تراند اليوم : البطش يؤكد عدم وجود عرض حقيقي لرفع الحصار وانما جهد مصري بدافع دولي

البطش يؤكد عدم وجود عرض حقيقي لرفع الحصار وانما جهد مصري بدافع دولي

غزة - الخليج 365

اكد الشيخ خالد البطش رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أنه لا يوجد عرض حقيقي لرفع الحصار، وانما جهد مصري بدافع دولي، والسبب انزعاج المستوطنين في غلاف غزة من فعاليات مسيرات العودة.

وقال البطش في تصريح صحفي "استبقنا بمسيرات العودة خطوات تصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن واستمرار التطبيع مع الاحتلال." إن " هناك مخاطر حقيقية استراتيجية على القضية الفلسطينية استوجبت علينا الخروج بمسيرات العودة للوقوف بوجه المخطط الأمريكي والتطبيع الصهيو عربي."

وجدد البطش التأكيد على استمرار فعاليات مسيرات العودة قائلا :" حتى لو كسر الحصار عن غزة فإن مسيرات العودة مستمرة لأن هدفها الحفاظ على حق العودة لفلسطين جوهر قضيتنا العادلة."

وشدد البطش قائلا :"التمسك بعودتنا لفلسطين سيشعل الأرض ويمنع تمزيق الحق الفلسطيني، وعلينا حماية اللاجئين من الإهانة."

وقال " هنالك أطراف دولية عديدة تحاول الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني وسلب حقه في العودة لأرضه"، معتبرا "أدوات مسيرات العودة" ابداعات أجبرت الاحتلال على تخفيف حدة الحصار على قطاع غزة.

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