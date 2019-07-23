تراند اليوم : إدارة السجون تنقل الأسير أبو عكر من عزل النقب إلى عسقلان

إدارة السجون تنقل الأسير أبو عكر من عزل النقب إلى عسقلان

القدس المحتلة/ الخليج 365

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الثلاثاء، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير المضرب عن الطعام لليوم 23 على التوالي محمد أبو عكر من عزل سجن النقب إلى عزل سجن عسقلان، حيث تحتجزه بظروف صعبة وقاسية. ويذكر أن الأسير أبو عكر من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم ، معتقل منذ الأول من نوفمبر 2018، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري ينتهي منها في شهر تشرين الاول / أكتوبر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان وصل "صحيفة الخليج 365" إن إدارة السجون قامت أول من أمس بنقل الأسير أبو عكر (24 عاماً)، من عزل سجن النقب الى عزل بئر السبع ومن ثم إلى معبار سجن الرملة ومنها لعزل سجن عسقلان، في محاولة لإرهاقه والانتقام منه وإضعاف إرادته.

وبينت أن غرفة العزل التي يقبع بها حاليا سيئة جدا ومساحتها صغيرة للغاية ولا تتسع سوى لـ (برش) ومرحاض، وتفتقر لأدنى المقومات الحياتية، ولا يوجد بها سوى الملابس التي يرتديها، وزجاجة المياه الساخنة.