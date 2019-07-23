تراند اليوم : اتحاد الصحفيين العرب يؤكد عدم قيام أي صحفي ينتمي للمنظمات الأعضاء فيه بزيارة إسرائيل

اتحاد الصحفيين العرب يؤكد عدم قيام أي صحفي ينتمي للمنظمات الأعضاء فيه بزيارة إسرائيل

القاهرة/ الخليج 365

نفى اتحاد الصحفيين العرب، الاثنين، صحة الأنباء عن قيام صحفيين عرب من السعودية، والإمارات، والبحرين، والعراق، بزيارة إسرائيل.

وقال الاتحاد، في بيان وصل صحيفو- الخليج 365، إنه قام اليوم بمراجعة كافة المنظمات الصحفية الأعضاء فيه بالنسبة لموضوع زيارة بعض الصحفيين لإسرائيل حاليا، وتم التأكد بصورة قاطعة بعدم قيام أي صحفي ينتمي إلى هذه المنظمات بزيارة إسرائيل، خاصة الصحفيين أعضاء جمعيتي الصحفيين البحرينية والإماراتية، وهيئة الصحفيين السعوديين، ونقابة الصحفيين العراقيين.

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وأضاف أن أعضاء وفد الصحفيين الذين يزورون إسرائيل حاليا قد يكونون يعيشون في دول المهجر ويحملون جنسيات الدول التي يقيمون فيها.

وجدد الاتحاد العام للصحفيين العرب تأكيده على مدى تمسك والتزام كافة أعضائه بقواعد النظام الأساسي للاتحاد، وهو الوقوف ضد كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي حتى يتم تحرير كل التراب العربي وقيام دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.