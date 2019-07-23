نتائج الصف السادس الاعدادي العراق | نتيجة ستة اعدادي العراق 2019 عبر رابط موقع وزارة التربية...

أوشكت عمليات تصحيح ومراجعة أوراق امتحانات طلاب السادس الإعدادي بالعراق بجميع الاقسام، وقد تواصلت لجان الكنترول في مختلف المحافظات في ممارسة أعمالها إلى ما يزيد عن عشرة أيام، حيث ستقوم وزارة التربية العراقية بإعلان نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2019، على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، وذلك حتى يمكن لجميع الطلاب بكل المحافظات العراقية الإطلاع على نتائج إمتحانات الصف السادس الإعدادي 2019 في العراق.

نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2019

الفضائية العراقية التربوية تقوم بإذاعة طقوس اعتماد نتائج السادس الإعدادي 2019 في كافة محافظات العراق، وذلك أن يقوم وزير التربية العراقي محمد إقبال الصيدلي، بإعتماد نتيجة الإمتحانات بكافة المديريات التعليمية والمحافظات العراقية، بكل المدارس والمؤسسات التربوية، حيث شارك ما يقرب من أربعمائة ألف طالب وطالبة في الإمتحانات الختامية للعام الدارسي، ويطمح هؤولاء جميعاً إلى الإنتقال للمرحلة التعليمية المقبلة التي تنتظرهم، لذلك فهم يتطلعون إلى الإستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي العراق 2019 بكل شغف.

نتائج ستة اعدادي العراق 2019

ويمكن للطلبة والطالبات الإستعلام عن نتائج ستة اعدادي العراق 2019 لجميع المحافظات العراقية:-

كربلاء، واسط، أربيل، السليمانية، كركوك، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، البصرة، القادسية، نينوي، الأنبار، المثني، النجف، ميسان، صلاح الدين Advertisements

حيث يمكن الإستعلام عن النتيجة بواسطة ثلاث طرق وهي:-

رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

أيضاً يمكن إستخدام رابط موقع النجاح للإستعلام عن نتيجة ستة اعدادي العراق 2019 من هنا

قناة وزارة التربية والتعليم العراقية عبر التليجرام من هنا.

موقع وزارة التربية العراقية

وزارة التربية العراقية قامت بتخصيص رابط للبحث والاستفسار عن نتائج السادس الإعدادي لسنة 2019، وذلك من اجل التسهيل على جميع الطلبة والطلبات في الإطلاع على درجاتهم الامتحانية بجميع مواد المرحلة الإعدادية، ونحن في نجوم مصرية نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق، علما بان توقيت صدور نتائج الصف السادس إعدادي بالعراق سيكون خلال الساعات القليلة القادمة لهذا يجب الاحتفاظ بالرابط الإلكتروني المبين لكم بالأعلى، وأيضاً الروابط الأخرى البديلة المذكورة تجنباً لحدوث ضغط على موقع وزارة التربية بعد رفع النتيجة وعدم القدرة على الإستعلام عنها، وحتى تستطيعون الحصول على النتيجة في اسرع وقت ممكن.

نرجوا أيضاً أن تتركو بياناتكم بالتعليقات بالأسفل لنقوم بجلب النتيجة لكم فور ظهورها، لاتترددوا أيضاً في طرح إستفساراتكم حول كل ما يتعلق بالصف السادس الإعدادي بالعراق، وسوف نقوم بالرد على جميع التعليقات والإستفسارات تباعاً.