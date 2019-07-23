شاهد: وفاة اربعة من الاوائل في الثانوية العامة بمصر

سيطرت حالة من الحزن على محافظة أسيوط بشكل عام ومركز القوصية بشكل خاص بعد وفاة طالب بالثانوية العامة فى حادث طريق راح ضحيته هو واثنين آخرين وأصيب على إثره 13 شخصا آخرين، ليرتفع عدد ضحايا طلبة الثانوية إلى 4.

وتحولت صور الفرح والتبريكات والتهانى الخاصة بالطالب "أحمد أبو الوفا" إلى مواساة ونعى وامتلأت صفحات الفيس بوك والسوشيال ميديا بالمواساة لأسرته التى ما كادت أن تفرح بنجاح إبنها فى الثانوية العامة حتى شهدت مواراة جثمانه فى اليوم الثانى.

ووجه صلاح فتحى وكيل الوزارة العلاقات العامة بالمديرية ومدير إدارة القوصية التعليمية، بالتواصل مع أسرة الطالب ومرافقتها فى تقديم واجب العزاء وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية لصرف التأمين المقرر لهم.

وقدم وكيل الوزارة وجميع العاملين بتعليم أسيوط خالص التعازى والمواساة لأسرة الطالب المغفور له، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.