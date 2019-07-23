رابط حجز معبر باب السلامة 2019 في عيد الاضحى

أعلن معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا أنه تم تحديد موعد الدخول من سوريا إلى الأراضي التركية، للحاصلين على موافقات الدخول في عيد الاضحى المبارك.

وأوضحت إدارة المعبر، في بيان لها، أن أصحاب الموافقات الراغبين بالسفر إلى تركيا، يمكنكم السفر يوميًا من الساعة الثالثة ولغاية الخامسة عصرًا”، مشيرًا إلى أن الفترة المحددة المعلن عنها تبدأ اعتبارًا من تاريخ 21 من تموز الحالي وحتى 9 من شهر آب المقبل.

وجاء هذا الاعلان بعد أيام من إعلان المعبر فتح باب التسجيل لإجازة عيد الأضحى، للراغبين من اللاجئين السوريين بالدخول من تركيا إلى سوريا.

وسبق ذلك عودة السوريين إلى تركيا بعد قضاء إجازة العيد في مناطق الشمال السوري، إضافة إلى الحركة التجارية والطبية المتواصلة بين البلدين الجارين.

يشار إلى أن معبر باب الهوى يحدد مواعيد الدخول والخروج بين سوريا وتركيا، ضمن أطر قانونية تحددها السلطات التركية وتشمل الموافقات الأمنية وتأشيرات رسمية، باعتباره معبرًا رسميًا بين الطرفين.

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معبر باب السلامة

معبر جرابلس

معبر باب الهوى