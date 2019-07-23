اول ايام العيد الاضحى المبارك في مصر

قال معهد الفلك المصري، إن وقفة عرفات توافق 10 أغسطس المقبل، بينما أول أيام أيام عيد الأضحى الأحد 11 أغسطس، مرجحًا أن تعتمد كافة الدول العربية والاسلامية هذا الموعد.

وأوضح المعهد بأنه يتم أيضا إجراء الحسابات الفلكية عن كل شهر لإعلان غرة كل شهر هجري، وكذلك تحديد يوم اكتمال القمر "البدر" عن كل شهر.

وفيما يتعلق بأجازة عيد الأضحى المبارك، فقد تشمل يوم الجمعة الذي يسبق وقفة عرفات، وكذلك السبت (وقفة عرفات) والأحد والاثنين والثلاثاء (أيام العيد).

ومن المتوقع أن تكون العودة للعمل يومي الأربعاء والخميس، بينما يتبعهما الجمعة والسبت أجازة أسبوعية، حيث يفضل بعض العاملين ضمها للإجازة المطولة من أرصدتهم القانونية، للاستمتاع بأطول أجازة خلال العام.