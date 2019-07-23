شاهد: محمد عساف في وصلة فنية مع فنان أردني "إلنا الله"

نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء وجوده في منزل المطرب الأردني عمر العبداللات.

وظهر عساف في الفيديو يغني مع عمر من داخل منزله، وعلق: "جلسة تملؤها الأخوة والمحبة، تشرفت اليوم بلقاء الفنان الأردني الرائع عمر العبداللات، الذي استضافني اليوم في بيته الكريم في عمان، خلال تواجدي لإحياء حفل مهرجان جرش يوم الخميس المقبل".

من جهته، نشر الفنان الأردني عمر العبداللات، مقطع الفيديو ذاته، وعلق قائلًا: "تشرفت اليوم بزيارة الأخ الغالي الفنان محمد عساف، وبتنمى إلك كل التوفيق والنجاح في حفلك يوم الخميس القادم في مهرجان جرش ، نورتنا يا صديقي".

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ويستعد عساف للمشاركة في فعاليات مهرجان جرش للمرة الثانية، 25 يوليو، وسط توقعات بمشاركة أردنية وعربية واسعة كما هو الحال في كل عام.