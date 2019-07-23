متى يكون عيد الاضحى 2019 في سوريا

أعلن مركز الفلك في سوريا، أن يوم الجمعة الثاني من اغسطس/ اب أول شهر ذي الحجة 1440، على أن يكون الاحد الحادي عشر من الشهر ذاته أول أيام عيد الاضحى المبارك 2019 في العراق.

ويحيي المسلمون حول العالم عيد الاضحى المبارك من خلال إحياء العديد من الشعائر الدينية كاقامة صلاة العيد وذبح الاضاحي والتكبير والتهليل وصلة الارحام، كما يحتفل المسلمون بتوزيع الحلوى والمعايدة بالنقود.

وعيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين، يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.

ومن المرجح أن تكون عطلة عيد الاضحى الرسمية أيام السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء اجازة عيد الاضحى 2019 في كافة المؤسسات الحكومية والهيئات والادارات في العراق.

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