شاهد: وفاة اربعة من اوائل الثانوية العامة في مصر

لقي أحد الثانوية العامة في مصر، مصرعه في حادث سير بمحافظة أسيوط (جنوبي مصر)، وبالأمس لحق به طالب من أوائل الثانوية الأزهرية غرقًا في محافظة الإسماعيلية، ليرتفع عدد الضحايا من أوائل الثانوية العامة إلى 4.

ولقى الطالب محمود محمد، مصرعه غرقًا خلال تواجده مع زملائه في الإسماعيلية للاستجمام والاحتفال بتفوقه، حيث خيمت حالة من الحزن على قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حيث يسكن الطالب المتوفى.

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وكان الطالب الحاصل على ٩٨ % في الثانوية الأزهرية ذهب مع أولاد عمومته للاحتفال بتفوقه في مدينة فايد بالإسماعيلية فلقى مصرعه غرقًا في البحر.

وقال أهل قريته إنه كان يضرب به المثل في الأخلاق والطيبة وكان حافظا لكتاب الله، ويساعد والده في تربية إخوته بالعمل في ورشة بلاط.

وقبل أيام، وقوع حادث سير بين سيارتين "ميكروباص" على طريق "أسيوط - القاهرة" الزراعي، بالقرب من كوبري "منقباد"، راح ضحيته 3 أشخاص، بينهم الطالب أحمد أبو الوفا الحاصل على الثانوية العامة بمجموع 98%، وإصابة 13 آخرين.