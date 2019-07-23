نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 اصدار 23 يوليو - اعرف نتيجة بطاقتك

صدرت نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي، اليوم الثلاثاء، عبر موقع وكالة سوا الاخبارية، من خلال نشر الأرقام الرابحة لجميع مشتركي بطاقات يانصيب معرض دمشق الدولي، والان نقدم لكم رابط الفحص المباشر والسريع عن النتائج.

وتقوم المؤسسة العامة للأسواق والمعارض الدولية في سوريا، بنشر النتائج اسبوعياً عن سحب يانصيب معرض دمشق الدولي لجميع المشتركين في سحب اليوم الثلاثاء عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت.

ويمكن لجميع المشتركين التعرف على نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم، والارقام الرابحة في السحب والحائزة على الجوائز المالية الكبرى والجوائز العينية، مباشرة من موقع اليانصيب السوري الذي يقوم بنشر النتائج عبر موقع الالكتروني عبر الانترنت برقم البطاقة.

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واستحدثت المؤسسة العامة للاسواق والمعارض الدولية في دمشق والقائمين على يانصيب معرض دمشق الدولي ، خدمة الاستعلام عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي عبر SMS.

وذلك من خلال ارسال رسالة تحمل رقم بطاقة اليانصيب + مسافة خالية + الرقم المتسلسل للإصدار ، ثم إرسالها على الرقم 1713 وتكلفة هذه الخدمة: 5 ل.س.

النتائج المرفقة تعود للاسبوع الماضي، وجاري رفع النتائج الحالية