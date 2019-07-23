سحب استدعاء اشبال الامة 2019 في الجزائر

هنأ نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، المتفوقين في شهادة البكالوريا من شبلات وأشبال الأمة لمدارس الطور الثانوي بالبليدة ووهران وسطيف حيث بلغت فيها نسبة نجاح تقدر بـ 99.46 بالمائة.

وأكد الفريق قايد صالح على أن هذه النتائج المستحقة التي تضاف إلى جملة النتائج الممتازة التي ما فتئت تحققها مدارس أشبال الأمة في الامتحانات النهائية لمختلف الأطوار التعليمية تأتي لتؤكد نوعية التكوين الذي تضمنه مؤسسات التكوين في الجيش الوطني الشعبي بفضل الدعم والحرص الدائمين للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي".

وأضاف الفريق: "فلتكن هذه التهاني بمثابة شهادة اعتراف باستحقاقكم وتحفيزا لكم من أجل المزيد من العمل الدؤوب في سبيل المضي قدما في المنحى التصاعدي للمسار التطويري الذي باشرته القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في السنوات الماضية في مجال الاحترافية والارتقاء بجيشنا المغوار إلى مصاف جيوش الدول المتقدمة".

وتابع: "قيادة الجيش وفرت جميع مسببات وعوامل النجاح لهذه المشاتل التعليمية التي أعيد بعثها في ثوبها الجديد والتي كانت ولا تزال الخزان الذي لا ينضب لإطارات المستقبل".

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