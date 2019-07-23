تركي آل الشيخ يشعل الغضب المصري بسبب هذه الصورة

أشعل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية الغضب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرها على فيسبوك.

وتوالت التعليقات السلبية على الصورة خاصة بعد لقاء أبو ريدة مع آل الشيخ المتهم بالسخرية من خروج منتخب "الفراعنة" من البطولة الإفريقية مبكرا من دور الـ16 على إثر الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

واستاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نسب نجاح تنظيم البطولة القارية لأبوريدة معتبرين أن محمد فضل مدير البطولة الإفريقية التي احتضنتها مصر هو من وقف خلف النجاح الحقيقي.

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ويأتي لجوء أبو ريدة إلى تركي آل الشيخ، بعد تولي جهات رقابية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها اتحاد الكرة المصري، عقب خروجه من كأس أمم إفريقيا.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم، يجري الاعتقاد أن رئيس الاتحاد الكروي المصري السابق، لجأ إلى آل شيخ حتى يتدخل لدى القيادات السياسية، من أجل منع التحقيق معه أو حرمانه من الترشح لرئاسة الاتحاد في السنوات المقبلة.