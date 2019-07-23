كيف ردت فوز الفهد على اتهامها بالفيديو الاباحي

نشرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد مؤخراً ردها على اتهامها بالظهور في أحد الفيديوهات الإباحية عبر صفحتها الخاصة على انستغرام بعد اثبات براءتها قانونياً وملاحقة صاحب الفيديو.

ووفقاً للمحامي الكويتي حسين العصفور سيتم ملاحقة صاحب المقطع المصور بتهم الابتزاز والفعل الفاضح بعد اثبات براءة فوز الفهد من القطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ثلاثة أشهر.

وكتب العصفور على صفحته الخاصة على تويتر:" بعد انتشار فيديو لأحد الأشخاص وبرفقته صديقته بشكل مخل بالأداب قبل ٣ أشهر المحكمه تقضي بحبسه بتهمة الابتزاز والفعل الفاضح وإساءة استعمال الهاتف ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. “

وتابع:" يجب التريث وعدم زج أسماء الناس بمقاطع الفيديو والنشر بأسمائهم، الآن بعد انتشار الفيديو وحبس الأطراف المعنيين بالقضية وتم نسب الفيديو لشخصيه أخرى ما الفائدة من وراء ذلك!".

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ووجهت الفهد تهديداتها لكل من زج باسمها في الفيديو "المفبرك" مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها في النيل ممن يسعون لتخريب سمعتها وشرفها، بحسب "إرم نيوز".

وتعتبر فوز الفهد من أبرز الوجوه المؤثرة في الشارع الكويتي ومدونات الموضة والتجميل على انستغرام.