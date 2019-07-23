جدل واسع بعد تعليق عبير صبري على احدى المتابعين

أثير جدل واسع وهجوم جمهور بعد نشر الفنانة المصرية عبير صبري عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستغرام، صورة تظهر فيها وهي تأكل التوت، وكان إحدى تعليقات المتابعين عليه " شفايف حمار دي مش شفايف بني آدم" .

وتفاجئ المتابعن بعد رد عبير صبري على التعليق قائلة :"يا حيوانة يا سليلة البهايم يا اللي عاملة اكونت فيك عشان تشتمي اللي غيرانة منها… يا معوقة يا غيورة يا مسكينة"، وفقاً لموقع أخبارك نت.

وأثار هذا التعليق جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض اعترض على طريقة عبير في الرد وأكد انه ليس من الجيد أن تنزل على مستوى هذا الرد والبعض الآخر تضامن معها.



