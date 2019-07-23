شاهد الفنان محمد عساف يتميز في أغنية وحياة قلبي وأفراحه

نجح الفنان الفلسطيني نجم آرب ايدول لعام 2013 " محمد عساف " في أداء مميز لمجموعة من أغاني الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، خلال حفل غنائي له ضمن مهرجانات بعلبك الدولية الذي يقام في بيروت.

وأثبت عساف، براعته وقدرته على تقديم أغنيات العندليب الأسمر (عبدالحليم حافظ)، رغم خبرته المتواضعة، وأدى مع المصريين نهى حافظ ومحمد شوقي باقة من أرشيف الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، من بينها: "جبار" و"لست قلبي" و"توبة" و"بلاش عتاب" و"نعم ياحبيبي" و"حبك نار".

وقاد الحفل المكرس للفنان عبد الحليم حافظ المايسترو المصري، هشام جبر، في أمسية أطلق عليها "ليلة مع عبد الحليم حافظ"، استعاد فيها الفنانون والجمهور صورا ومشاهد للفنان الراحل عبد الحليم حافظ (1922-1977) التي بثت على خلفية المسرح أثناء أداء الفنانين الثلاثة لأغنيات العندليب.

وكان المايسترو المصري هشام جبر قد قاد العام الماضي الأوركسترا بمهرجانات بعلبك في الحفل المكرس لـ "كوكب الشرق" الفنانة أم كلثوم، حيث أدت باقة من أغنياتها المصريتان مروة ناجي ومي فاروق.

Advertisements

يذكر أن الفنان الخالد عبد الحليم أدى أغنيته "جانا الهوا" من فيلم أبي فوق الشجرة (1969) تحت أعمدة قلعة بعلبك التي احتضنت الليلة الحليمية ، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

ويذكر ان مهرجانات بعلبك الدولي عبارة عن حدث ثقافي، يتم تقديم فيه الموسيقى الكلاسيكية والرقص والمسرح والأوبرا والجاز وكذلك الموسيقى العالمية الحديثة، حيث أعلنت مهرجانات بعلبك برنامجها لعام 2019. الذي يبدأ من 5 تموز 2019 لغاية 3 آب 2019.