طائر النورس يختطف كلبا من صديقته

وقعت حادثة غريبة من نوعها في مدينة بيتون بمقاطعة ديفون الانجليزية، في 21 يوليو الماضي ، حيث قام طائر النورس باختطاف كلب أمام أعين صديقته بيكا هيل، بعد ان التقطه بمنقاره الكبير وطار به بعيداً.

و فقدت فتاة تدعى بيكا هيل كلبها، بعد أن التقطه نورس بمنقاره واختطفه ، وفقا لصديق بيكا، باتجاه الكلب، الذي كان يتنزه في الحديقة، وأمسكه بمنقاره وطار به بعيدا.

وقالت بيكا: "انقض النورس على الكلب وحمله إلى جهة مجهولة بلمح البصر. ولم نستطع متابعة النورس والكلب فقد طار به بسرعة. أنا لا أعرف أين كلبي الآن، ربما سقط" ، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وقررت بيكا نشر صور كلبها عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي أملة العثور عليه.