سوسن أرشيد تدعم المثليين وتتعرض لانتقادات واسعة

نشرت الفنانة السورية سوسن أرشيد عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تؤكد على دعمها لحقوق المثليين في العالم، وقد تعرضت لهجوم كبير ولاقت انتقادات واسعة من المتابعين لها.

وعلقت سوسن قائلة: "من الآخر ولنقطع الشك باليقين أنا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المرتبطة بتابوهات يرسمها كل مجتمع على مزاجه فبالتالي أنا مع حقوق المثليين".

وتلقت سوسن عديدا من التعليقات السلبية التي تهاجمها على دعمها للمثليين حيث قال أحد المتابعين: "أنتي عارفة أنك باللي بتعمليه ده أنتي وأخوكي بتغضبي ربنا"، "بالرغم إن أرائك كانت تعجبني بس اليوم صدمتيني"، وفقاً لموقع روسيا اليوم

وهو ما دفع سوسن للتعليق مرة أخرى عبر "ستوري" الانستغرام قائلة: "بس تعقيبا على ما مضى، كم المحبة والتقديم يلي وصلني بالمقابل قد يرعب كثيرا التيار الذي يفصل الحريات على مقاسه".