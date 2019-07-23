تصريح صادم من سوسن ارشيد يثير جدل المتابعين

أثارت الفنانة السورية سوسن ارشيد جدلاً واسعاً بين الجمهور بعد تصريح لها عبر صفحتها الخاصة على انستغرام.

وكانت ارشيد قد صرحت بدعمها لحقوق المثليين عبر خاصية القصة على انستغرام حيث كتبت:"

من الآخر ولنقطع الشك باليقين، أنا مع الحريات الشخصية، وضد المحاكمات الاجتماعية المربوطة بتابوهات يرسمها كل مجتمع على مزاجه، فبالتالي، أنا مع حقوق المثليين".

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ولتقت سوسن ارشيد وابلاً من التعليقات التي تباينت بين مؤيد لحرية التعبير عن الرأي وبين معارض باعتباره تصريح جريء وفي غير وقته ويخالف النظم الاجتماعية في الوطن العربي.

وتابعت ارشيد عرض ردود أفعال متابعيها والآراء التي وصلتها مستنكرة بعض الردود التي حملت تعبيرات غير لائقة.

وتعتبر سوسن ارشيد من نخبة الفنانين السوريين وهي زوجة الفنان مكسيم خليل وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية منها سرايا عابدين ومسلسل وجوه وأماكن وفنجان الدم ومسلسل عن الخوفة والعزلة وتخت شرقي والخراب، بحسب "مجلة لها".