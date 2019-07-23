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هبة السيسي تتألق في حفل زفافها

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تألقت الفنانة هبة السيسي في صور عقد قرانها أمس الاثنين في إطلالة أبهرت الحاضرين خلال حفل صغير حضره عدد من نجوم الفن المصري.

وعرفت هبة السيسي بعملها كعارضة إعلانات وفيديو كليب ثم حصلت على لقب ملكة جمال مصر لعام 2004 قبل أن تدخل الساحة الفنية بعدد من الأعمال الدرامية على جانب نجوم كبار.

وشاركت هبة السيسي في فيلم كتكوت كأول عمل سينمائي لها عام 2006 مع الفنان محمد سعد ثم سطع نجمها في مسرحية ولاد اللذينة عام 2007.

كما شاركت هبة السيسي في بطولة مسلسل ستات ققادرة ومسلسل شطرنج ومسلسل الصعلوك وكان آخر أعمالها فيلم حليمو مع الفنان طلعت زكريا.

يذكر بأن هبة السيسي سبق وأن تزوجت رجل الأعمال كريم محمود وأثمر زواجهما عن ابنتها "هيفين"، بحسب "مصراوي".

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